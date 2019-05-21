Все претенденты на еврокубки от России получили лицензии УЕФА

Замдиректора Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Сафонов сообщил, что девять клубов получили лицензию УЕФА для участия в еврокубках следующего сезона. На данный момент известны пять из шести клубов, которые представят Россию в европейских турнирах.



УЕФА представил официальный талисман Евро-2020 / Новости от 25.03.2019 12:20

Лицензии УЕФА получили "Зенит", "Локомотив", "Краснодар", "Спартак", ЦСКА, "Рубин", "Динамо", "Арсенал" и "Урал".

"Зенит", "Локомотив" и "Краснодар" в следующем году стартую в Лиге чемпионов. ЦСКА и "Спартак" примут участие в Лиге Европы. На последнюю путевку претендуют две команды. Если "Урал" выиграет Кубок России, то в групповой турнир ЛЕ выйдет эта команда. Если Кубок России выиграет "Локомотив", то участие в Лиге Европы примет шестая команда чемпионата - тульский "Арсенал".

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