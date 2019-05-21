ГИБДД возбудила дело против фигуристки Загитовой

Управление ГИБДД России по Удмуртии возбудило административное дело в отношении фигуристки Алины Загитовой. Производство открыто по запросу, в котором указано, что спортсменка 1 мая опубликовала в Instagram видео, на котором находится за рулем автомобиля.
Управлять автомобилем в России можно с 18 лет. За данное правонарушение предусмотрен штраф от 5 до 15 тысячи рублей. По словам начальника отдела УГИБДД России по Удмуртии Вениамина Вычужанина, было начато расследование, сообщает "Вести.Удмуртия".
Предположительно, Загитова на видео управляет BMW, который ей был подарен в Кремле за олимпийское золото Пхенчхана-2018. Кроме победы на Олимпиаде, в активе спортсменки золото чемпионата Европы и чемпионата Мира.
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