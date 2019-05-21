"Арсенал" подтвердил, что не возьмет Мхитаряна в Баку

Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян не примет участия в финале Лиги Европы против "Челси". Игра состоится 29 мая в Баку на стадионе "Олимпийский".



Школьник пообщался с лучшим футболистом Армении Генрихом Мхитаряном / Новости от 25.03.2019 19:07

В заявлении лондонского клуба говорится, что были изучены все варианты участия Мхитаряна в предстоящем матче, но после обсуждения с семей футболиста было решено, что поездка в Баку не целесообразна. "Канониры" отправили письмо в УЕФА и выразили обеспокоенность этим вопросом.

Ранее сообщалось, что "Арсенал" боится за безопасность футболиста. Азербайджан и Армения находятся в конфликте из-за Нагорного Карабаха. В Баку ранее заверили, что обеспечат безопасность Мхитаряну, но лондонцы решили перестраховаться.

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