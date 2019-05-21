Футболист Головин и хоккеист Капризов попали в список 30 самых перспективных россиян до 30 лет

Forbes назвал 30 самых перспективных россиян до 30 лет. Лауреаты были представлены в десяти номинациях: "Искусство", "Социальные практики", "Управление", "Музыка и кино", "Инвестиции", Предприниматели", "Мода", "Наука и технологии", "Новые медиа", а также "Спорт и киберспорт".
В категории "Спорт и киберспорт" лауреатами стали хоккеист ЦСКА сборной России Кирилл Капризов, футболист "Монако" и сборной России Александр Головин, а также киберспортсмен команды Virtus.pro Роман Ramzes666 Кушнарев.
Также на премию претендовали фигуристка Алина Загитова, боец Хабиб Нурмагомедов, боксер Мурат Гассиев, лыжник Александр Большунов, баскетболист Дмитрий Кулагин, теннисист Карен Хачанов и легкоатлетка Мария Ласицкене.
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