Капризов остался в звене с Овечкиным и Кузнецовым на матч против Швеции

Нападающий сборной России Кирилл Капризов готовится к матчу ЧМ по хоккею против Швеции в звене с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым. В таком же сочетании хоккеисты играли со сборной Швейцарии.
В воротах сборной России на эту игру выйдет Андрей Василевский. В первом звене сыграют Михаил Сергачев - Никита Нестеров; Михаил Григоренко - Евгений Малкин - Евгений Дадонов.
Во втором звене на лед выйдут: Дмитрий Орлов - Никита Зайцев; Александр Овечкин - Евгений Кузнецов - Кирилл Капризов.
В третьем звене сыграют: Динар Хафизуллин - Владислав Гавриков; Никита Гусев - Артем Анисимов - Никита Кучеров.
В четвертом звене в атаке сыграют Илья Ковальчук - Сергей Андронов - Иван Телегин. 14-м нападающим заявлен Александр Барабанов, 7-м защитником - Никита Задоров.
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