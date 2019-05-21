Воробьев назвал голкипера сборной России на матч ЧМ по хоккею против Швеции

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев назвал имя голкипера, который будет защищать ворота команды в матче группового этапа чемпионата мира-2019 против Швеции. Россияне и шведы сыграют 22 мая, встреча начнется в 21.15.



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Вратарем сборной России станет Андрей Василевский. Для голкипера этот матч станет пятым на турнире. Еще две игры провел Александр Георгиев, который обе встречи отстоял на ноль.

Сборная России лидирует в группе В, набрав 15 очков. Для того, чтобы занять первое место, россиянам нужно набрать 1 очко. Шведам необходимо побеждать в основное время.

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