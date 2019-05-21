Боец Мальиньяджи плюнул в россиянина Лобова

Американский боец Пол Малиньяджи и россиянин Артем Лобов устроили потасовку во время дуэли взглядов. Поединок состоится на этой неделе во Флориде в рамках турнира кулачных боев BKFC 22.



Малиньяджи против Лобова.

Во время дуэли бойцы обменивались оскорблениями. Американец в один из моментов плюнул в Лобова и ударил его микрофоном по голове. Потасовка могла перерасти в серьезную драку, но бойцов вовремя разняли.

Лобов известен тем, что является другом Конора Макгрегора. Между ирландцем и Малиньяджи существует конфликт. Ранее известный скандалист заявил, что Лобов "размажет по рингу" Малиньяджи.

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