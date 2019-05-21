"Атлетико" интересуется футболистом сборной России Марио Фернандесом

Футболист сборной России и ЦСКА Марио Фернандес может продолжить карьеру в мадридском "Атлетико", сообщает издание Cope. В испанском клубе рассматривают россиянина как замену Хуанфрану, который покидает "матрасников".
"Атлетико" готов заплатить за Фернандеса 30 миллионов евро. На такую сумму может согласиться ЦСКА, который в этом сезоне не попал в Лигу чемпионов. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Зенита", но питерцы готовы расстаться только с 20-ю миллионами.
Фернандеса все устраивает в Москве и он готов продолжить карьеру в ЦСКА, но может согласиться на переход, если его об этом попросят в клубе. В составе армейцев натурализованный бразилец провел 230 матчей.
В 2016 году Марио получил российское гражданство. За сборную России он отыграл 16 матчей, пять из них - на чемпионате мира-2018.
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