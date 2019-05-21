"Голден Стэйт" повторил полувековое достижение НБА

"Голден Стэйт" вышел в финал плей-офф НБА. Команда в четвертом матче серии обыграла "Портленд" в овертайме - 119:117. Полуфинальную серию "Уорриорз" выиграли со счетом 4-0.



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Команда повторила достижение "Бостона" полувековой давности. "Голден Стэйт" стал первым клубом, который с 1966 года вышел в финал плей-офф пять раз подряд.

"Голден Стэйт" в предыдущих четырех финала выиграл три чемпионских титула. В этом году команда встретится с лучшим из пары "Милуоки" - "Торонто" (2-1 в серии).

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