Источник: "Ювентус" возглавит Симоне Индзаги

43-летний итальянский специалист Симоне Индзаги согласился возглавить "Ювентус". Руководство туринского клуба провело встречу с тренером "Лацио", где стороны обсудили детали сотрудничества, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.



«Ювентус» - «Лацио». Обзор матча. Серия А. Чемпионат Италии по футболу 2018

Ранее "Ювентус" отправил в отставку Массимилиано Аллегри, который выиграл с командой пять чемпионских титулов, но не смог завоевать Лигу чемпионов. У туринцев были разные кандидатуры, но выбор пал на бывшего футболиста римской команды.

У Индзаги хорошие отношения с одним из руководителей клуба Павлом Недведом. Футболисты вместе выиграли чемпионский титул с "Лацио" в 2001 году.

Индзаги с 2010 по 2016 возглавлял молодежную команду "Лацио". Затем он стал тренером основной команды. В этом сезоне команда завоевала Кубок Италии.

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