Хоккеист Задоров рассказал, как сборной России победить Швецию

Хоккеист сборной России Никита Задоров отметил, что команда в матче со Швецией должна выйти с боевым настроем. Россияне и шведы встретятся в заключительном матче группового этапа во вторник вечером. Команде Ильи Воробьева достаточно набрать 1 очко, чтобы занять первое место в группе.
"Понимаем, что нам будет противостоять серьезный соперник, но верим в свои силы. Надо только убрать недочеты, что имели место в предыдущих матчах, и двигаться вперед", - заявил Задоров в интервью "Известиям".
Сборная России ранее одержала шесть побед в шести матчах и с 18-ю очками идет на первом месте в группе. Шведы уступили только чехам и на данный момент идут третьими. Обе команды вышли в плей-офф, который начнется 23 мая.
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