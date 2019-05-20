Сборную Шотландии к матчу отбора Евро-2020 против России будет готовить тренер Кларк

Главным тренером сборной Шотландии по футболу стал Стив Кларк. Соглашение с 55-летним специалистом рассчитано на три года, то есть до окончания отборочного турнира чемпионата мира-2022.
Кларк ранее работал с английскими "Редингом" и "Вест Бромвичем". В качестве ассистента в разные годы помогал Жозе Моуринью, Руду Гуллиту, Джанфранко Дзоле и Кенни Далглишу. В прошлом сезоне возглавлял шотландский "Килмарнок", который стал третьим. Это лучший результат команды с 1966 года.
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Сборная Шотландии - соперник сборной России по отборочному турниру Евро-2020. Первый матч команды сыграют в сентябре.
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