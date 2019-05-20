Игнашевич может стать главным тренером "Оренбурга"

Бывший футболист ЦСКА Сергей Игнашевич может возглавить "Оренбург". Такой вариант возможен, если нынешний тренер клуба из Оренбурга Владимир Федотов возглавит "Рубин", из которого, скорее всего, уйдет Курбан Бердыев.
Федотов пока не продлил контракт с "Оренбургом". Клуб вел переговоры с тренером, которые не увенчались успехом. Игнашевич в этом сезоне возглавлял молодежную команду ЦСКА, которая выиграла молодежное первенство премьер-лиги. Недавно футболист объявил о том, что не будет возглавлять команду в следующем сезоне.
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