"Нью-Йорк Рейнджерс" подписал контракт с россиянином Рыковым

"Нью-Йорк Рейнджерс" подписал контракт с хоккеистом Егором Рыковым. Защитник договорился о соглашении на два года. В договоре есть пункт о возвращении в КХЛ, сообщает пресс-служба заокеанского клуба.
Рыков был выбран "Рейнджерс" в пятом раунде драфта в 2016 году. Ранее он выступал за "Сочи". В 47-ми матчах в прошлом сезоне он набрал 9 очков, забросив 3 шайбы и сделав 6 результативных передач. В шести играх плей-офф на его счету три голевые передачи.
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