СМИ назвали имя российского футболиста, которого уличили в применении допинга

Телеканал "Матч ТВ" назвал имя футболиста, в организме которого нашли запрещенное вещество. Им оказался полузащитник курского "Авангарда" Дмитрий Коробов. Проба была взята после матча ФНЛ против "Чертаново".
Кроме того, футболист не принял участие в игре 37-го тура ФНЛ с "Сибирью". Ранее РУСАДА сообщило, что футболист может быть дисквалифицирован. РФС совместно с ФНЛ проводит собственное расследование.
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