"Краснодар" объявил об уходе двух легионеров

"Краснодар" объявил о том, что команду после сезона покинут двое футболистов - полузащитники Маурисио Перейра и Шарль Каборе. Церемония прощания с игроками состоится в парке возле стадиона "быков".
Уругваец Перейра выступал за "Краснодар" с 2012 года. Он провел в составе команды 200 матчей, в которых забил 29 мячей.
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Футболист из Брукина-Фасо Каборе играет за "Краснодар" с 2015 года. Он отыграл за команду 123 матча и забил 2 мяча. Ране он выступал за "Кубань".
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