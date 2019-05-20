"Краснодар" объявил об уходе двух легионеров

"Краснодар" объявил о том, что команду после сезона покинут двое футболистов - полузащитники Маурисио Перейра и Шарль Каборе. Церемония прощания с игроками состоится в парке возле стадиона "быков".



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Уругваец Перейра выступал за "Краснодар" с 2012 года. Он провел в составе команды 200 матчей, в которых забил 29 мячей.

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Футболист из Брукина-Фасо Каборе играет за "Краснодар" с 2015 года. Он отыграл за команду 123 матча и забил 2 мяча. Ране он выступал за "Кубань".

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