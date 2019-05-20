Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву

Прокурор обжаловал приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, а также Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, который был вынесен 8 мая Пресненским судом Москвы. Об этом в комментарии "РИА Новости" сообщил пресс-секретарь суда.
Прокуратура не согласна с приговором суда в части 1 статьи 213, где говорится о нападении на чиновника минпромторга Дениса Пака. Прокуроры настаивают, что суд должен был указать, что преступление совершено с использованием предмета в качестве оружия.
Адвокаты Кокорина и Мамаева обжаловали приговор
Ранее суд приговорил Кокорина к 18 месяцам лишения свободы, Мамаева - к 17 месяцам. Адвокаты футболистов ранее подали апелляцию на это решение, указав, что суд неправильно применил уголовный закон.
Воробьев не стал называть состав сборной России на матч ЧМ по хоккею против Швеции
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
СМИ сообщают о возможном пересмотре конкурса "Евровидение-2019" из-за того, что победитель Дункан Лоуренс нарушил единственное правило конкурса.
Уже несколько дней в Екатеринбурге проходят протесты против строительства храма. И эти страсти многим непонятны. Кому может помешать православный храм?
Злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит, а невнимательный следующий клиент оплачивает эту операцию.
Блогер из Одессы Григорий Тарасенко считает, что сопротивление русских закону о государственном языке на Украине будет Владимиром Зеленским подавлено.