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Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву

Спорт print

Прокурор обжаловал приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, а также Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, который был вынесен 8 мая Пресненским судом Москвы. Об этом в комментарии "РИА Новости" сообщил пресс-секретарь суда.


Суд приговорил Мамаева и Кокорина к реальным срокам / Новости от 08.05.2019 16:22

Прокуратура не согласна с приговором суда в части 1 статьи 213, где говорится о нападении на чиновника минпромторга Дениса Пака. Прокуроры настаивают, что суд должен был указать, что преступление совершено с использованием предмета в качестве оружия.

Адвокаты Кокорина и Мамаева обжаловали приговор

Ранее суд приговорил Кокорина к 18 месяцам лишения свободы, Мамаева - к 17 месяцам. Адвокаты футболистов ранее подали апелляцию на это решение, указав, что суд неправильно применил уголовный закон.

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Темы суд футбол Павел Мамаев Александр Кокорин
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