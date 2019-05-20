Воробьев не стал называть состав сборной России на матч ЧМ по хоккею против Швеции

Сборная России по хоккею в понедельник проводит восстановительные процедуры после игр против Латвии (3:1) и Швейцарии (3:0). 21 мая российские хоккеисты проведут заключительный матч группового этапа против Швеции.
Часть хоккеистов сегодня занималась в зале, другие игроки тренировались на льду. Так, в занятии принимали участие Артем Зуб, Сергей Плотников и Илья Сорокин, сообщает "Чемпионат".
ЧМ по хоккею: Россию ждет матч за первое место против Швеции
Главный тренер сборной Илья Воробьев отказался отвечать на вопрос о том, кто сыграет со Швецией. Состав будет назван в день игры.
В матче с Латвией в воротах отыграл Андрей Василевский, против Швейцарии его место занял Александр Георгиев. Для последнего матч был вторым на турнире, оба он провел без пропущенных шайб.
Сборная России одержала шесть побед на турнире. Для того, чтобы россиянам занять первое место в группе, достаточно свести игру со Швецией к овертайму.
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