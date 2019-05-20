Россиянин вошел в топ-6 на чемпионате мира по запуску бумажных самолетиков

Россиянин Ярослав Кислов вошел в шестерку лучших на чемпионате мира по запусканию бумажных самолетиков. Турнир прошел в Зальцбурге 18 мая.
Участие в чемпионате мира приняли более 150 человек из 58-ми стран, сообщает "Чемпионат". Трофеи были разыграны в трех категориях: дальность полета, длительность полета и аэробатика.
Кислов выступал в категории "дальность полета". В квалификации он запустил самолетик на 45,97 метра. В финале - на 39,52 метра, показав шестой результат. Соревнования выиграл американец Джейк Харди с результатом 56,61 метра.
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В категории "длительность полета" лучшим стал австралиец Кэмерон Кларк. Его самолетик пролетел 13 секунд. Россиянин Николай Рыбасов не смог выйти в финал.
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В категории "аэробатика" золото завоевала украинка Катерина Агафонова. Россиянин Алексей Пролиско не вышел в решающий раунд.
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