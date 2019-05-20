Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Россиянин вошел в топ-6 на чемпионате мира по запуску бумажных самолетиков

Спорт print

Россиянин Ярослав Кислов вошел в шестерку лучших на чемпионате мира по запусканию бумажных самолетиков. Турнир прошел в Зальцбурге 18 мая.


В Казань вернулся чемпионат мира по запуску бумажных самолетиков / Новости от 12.02.2019 09:45

Участие в чемпионате мира приняли более 150 человек из 58-ми стран, сообщает "Чемпионат". Трофеи были разыграны в трех категориях: дальность полета, длительность полета и аэробатика.

Кислов выступал в категории "дальность полета". В квалификации он запустил самолетик на 45,97 метра. В финале - на 39,52 метра, показав шестой результат. Соревнования выиграл американец Джейк Харди с результатом 56,61 метра.

Фигуристка Загитова назвала своего хореографа "плохим парнем"

В категории "длительность полета" лучшим стал австралиец Кэмерон Кларк. Его самолетик пролетел 13 секунд. Россиянин Николай Рыбасов не смог выйти в финал.

Зеленский сравнил Украину со сборной Исландии по футболу

В категории "аэробатика" золото завоевала украинка Катерина Агафонова. Россиянин Алексей Пролиско не вышел в решающий раунд.

Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Обсудить
Актуальная аналитика
PROтуризм
Музей "Огни Москвы" - от масляной лампы до светового дизайна
PROтуризм
Курорт "Роза Хутор": чем заняться в горах летом
Авто
Топ-7 суперкаров, на которые стоит обратить внимание в 2020-м году
Новости Все >
Владимир Путин не поздравил Зеленского со вступлением в должность президента Украины
Ксению Собчак назначили генеральным продюсером телеканала "Супер"
АвтоВАЗ отзывает 32 тысячи автомобилей Lada Largus из-за дефекта тормозной системы
Калининградскую кирху 19-го века отреставрируют﻿
В полиции предложили изымать автомобили у пьяных водителей
Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву
Искусственный интеллект научился отличать обычного покупателя от вора
В Счетной палате усомнились в росте доходов россиян по итогам 2019 года
Воробьев не стал называть состав сборной России на матч ЧМ по хоккею против Швеции
Финал "Евровидения-2019" посмотрели почти 1 миллион москвичей
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Культура
Итоги "Евровидения-2019" могут пересмотреть из-за нарушения правил победителем

СМИ сообщают о возможном пересмотре конкурса "Евровидение-2019" из-за того, что победитель Дункан Лоуренс нарушил единственное правило конкурса.

Итоги "Евровидения-2019" могут пересмотреть из-за нарушения правил победителем
Порошенко Зеленскому: Вы здесь никто
Новости Украины
Порошенко Зеленскому: Вы здесь никто
Новости Екатеринбурга
Кого и почему бесит православный храм в Екатеринбурге - мнения экспертов
Военные новости
Американский эксперт рассказал о применении боевой авиации в Донбассе после выдачи российских паспортов
Новости Екатеринбурга
Кого и почему бесит православный храм в Екатеринбурге - мнения экспертов

Уже несколько дней в Екатеринбурге проходят протесты против строительства храма. И эти страсти многим непонятны. Кому может помешать православный храм?

Кого и почему бесит православный храм в Екатеринбурге - мнения экспертов
Кучма назвал источником проблем Украины "написанную в Москве" историю страны
Новости Украины
Кучма назвал источником проблем Украины "написанную в Москве" историю страны
Власть
Путин "хирургически" зачистил Россию от олигархов - Греф
Культура
Итоги "Евровидения-2019" могут пересмотреть из-за нарушения правил победителем
Экономика
Клиенты Сбербанка жалуются на новый вид мошенничества через терминалы

Злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит, а невнимательный следующий клиент оплачивает эту операцию.

Клиенты Сбербанка жалуются на новый вид мошенничества через терминалы
Итоги "Евровидения-2019" могут пересмотреть из-за нарушения правил победителем
Культура
Итоги "Евровидения-2019" могут пересмотреть из-за нарушения правил победителем
Общество
Шойгу раскритиковал российские учебники географии
Происшествия
В Таиланде собака спасла заживо похороненного младенца
Любовь Степушова Диалог с Путиным: "мельком" о "региональном" протесте Любовь Степушова Игорь Буккер Сновидения: ночное кино для души и тела Игорь Буккер Руслан Веснянко Троеязычие Украины: государственный, реальный, родной Руслан Веснянко
Комментарии
В России накапливается протестный потенциал
Сочинцы начали получать бесплатную рыбу для борьбы с комарами
С президентским сроком Порошенко завершилась и декоммунизация
Британского врача обвинили в дискриминации мусульман после просьбы снять никаб
При Зеленском активистов будут убивать за русский язык - украинский блогер
Глава Сбербанка призвал снизить налоги для бизнеса
Дачи в российских регионах подешевели на 8% за год
Кого и почему бесит православный храм в Екатеринбурге - мнения экспертов
Британского врача обвинили в дискриминации мусульман после просьбы снять никаб
Депутат Госдумы считает, что россияне женятся ради банкета
Для московских насекомых построят гостиницы
Екатеринбургский депутат не посчитал нужным спрашивать людей о строительстве храма
Сочинцы начали получать бесплатную рыбу для борьбы с комарами
Социсследование показало, что власть и народ проживают в разных мирах
Британского врача обвинили в дискриминации мусульман после просьбы снять никаб
Почему падают отечественные самолеты? История одного директора завода
Екатеринбургский депутат не посчитал нужным спрашивать людей о строительстве храма
Почему падают отечественные самолеты? История одного директора завода
Путин "хирургически" зачистил Россию от олигархов - Греф
Британского врача обвинили в дискриминации мусульман после просьбы снять никаб
Американский эксперт рассказал о применении боевой авиации в Донбассе после выдачи российских паспортов
История и современность Все >
Ресторан в центре Рима взял 80 евро с туристов за два бургера. Но они потеряют больше
Ресторан в центре Рима взял 80 евро с туристов за два бургера. Но они потеряют больше
Студенты на прогулке нашли яйца динозавра
Студенты на прогулке нашли яйца динозавра
В Японии планируют отправлять на службу военных-пенсионеров
В Японии планируют отправлять на службу военных-пенсионеров
Американский эксперт рассказал о применении боевой авиации в Донбассе после выдачи российских паспортов
Американский эксперт рассказал о применении боевой авиации в Донбассе после выдачи российских паспортов
На службу в ВВО призвали больше 4,5 тысяч человек
На службу в ВВО призвали больше 4,5 тысяч человек
По словам Трампа, США стремятся только к ''экономическим вторжениям''
По словам Трампа, США стремятся только к ''экономическим вторжениям''
Однодневный полет "Восхода-1": улетели при Хрущеве, вернулись при Брежневе
Однодневный полет "Восхода-1": улетели при Хрущеве, вернулись при Брежневе
Почему Французская революция не испугала Екатерину Великую
Почему Французская революция не испугала Екатерину Великую
Спецсоветник США: вслед за паспортами в Донбасс войдут танки
Спецсоветник США: вслед за паспортами в Донбасс войдут танки
Удостоверение Зеленского упало на инаугурации
Удостоверение Зеленского упало на инаугурации
Домашнее Все >
Розы и их лучшие сорта для создания цветника
Цветы и растения
Розы и их лучшие сорта для создания цветника
Виды и сорта капусты, их особенности
Овощи
Виды и сорта капусты, их особенности
Что нужно знать про обрезку деревьев и кустарников
Деревья и кустарники
Что нужно знать про обрезку деревьев и кустарников
Выращиваем на участке чеснок Гулливер
Овощи
Выращиваем на участке чеснок Гулливер
Создаем вечернее освещение в саду
Ландшафтный дизайн
Создаем вечернее освещение в саду
Неприятное соседство: что нельзя сажать рядом
Деревья и кустарники
Неприятное соседство: что нельзя сажать рядом
Врач-оториноларинголог: почему тополиный пух опасен для здоровья
Врач-оториноларинголог: почему тополиный пух опасен для здоровья
Кардиолог назвал полезные и вредные для сердца продукты
Кардиолог назвал полезные и вредные для сердца продукты
Полина Гагарина подарила дочери Mercedes
Полина Гагарина подарила дочери Mercedes
Равшана Куркова о силе, которая изменит мир
Равшана Куркова о силе, которая изменит мир
Бузова разбила колени и жалуется
Бузова разбила колени и жалуется
Личный астролог Анфисы Чеховой сделал её намного богаче
Личный астролог Анфисы Чеховой сделал её намного богаче
4 повода бросить даже самого хорошего мужчину
4 повода бросить даже самого хорошего мужчину
Как наладить эмоциональную связь в семье
Как наладить эмоциональную связь в семье
Для мужчин полезны упражнения на мышцы тазового дна
Для мужчин полезны упражнения на мышцы тазового дна
Мобильники научили диагностировать ушные инфекции
Мобильники научили диагностировать ушные инфекции
Мужское Все >
Подведены итоги фестиваля "Народная рыбалка"
Подведены итоги фестиваля "Народная рыбалка"
Правильный уход за крючками
Правильный уход за крючками
Ошибки в дизайне интерьере, которых нужно избегать
Ошибки в дизайне интерьере, которых нужно избегать
Как перестать оставлять в магазинах большие суммы денег?
Как перестать оставлять в магазинах большие суммы денег?
Оформление интерьера в русском стиле: возвращение к истокам
Оформление интерьера в русском стиле: возвращение к истокам
Как выбрать межкомнатную дверь?
Как выбрать межкомнатную дверь?
Как оформить дизайн ТВ-зоны в квартире?
Как оформить дизайн ТВ-зоны в квартире?
Полезные лайфхаки для любителей бега
Новости спорта
Полезные лайфхаки для любителей бега
Питание до и после спортивной тренировки
Новости спорта
Питание до и после спортивной тренировки
Правила спортивной диеты для наращивания мышц
Новости спорта
Правила спортивной диеты для наращивания мышц
Популярные виды спорта в Германии
Новости спорта
Популярные виды спорта в Германии
Как быстро похудеть без ущерба для здоровья?
Новости спорта
Как быстро похудеть без ущерба для здоровья?
Гороскоп автомобилиста на неделю с 6 по 12 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Гороскоп автомобилиста на неделю с 6 по 12 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Автомобильный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Автоэксперт: дополнительно ограничивать скорость при перевозке детей опасно
Авто
Автоэксперт: дополнительно ограничивать скорость при перевозке детей опасно
Гороскоп автомобилистов на каждый день недели с 22 по 28 апреля 2019 года
Авто
Гороскоп автомобилистов на каждый день недели с 22 по 28 апреля 2019 года
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Новости Украины
При Зеленском активистов будут убивать за русский язык - украинский блогер

Блогер из Одессы Григорий Тарасенко считает, что сопротивление русских закону о государственном языке на Украине будет Владимиром Зеленским подавлено.

При Зеленском активистов будут убивать за русский язык - украинский блогер
Порошенко Зеленскому: Вы здесь никто
Новости Украины
Порошенко Зеленскому: Вы здесь никто
"Россия - не пожарная команда". Почему Путин отказал Трампу?
Ближний Восток
"Россия - не пожарная команда". Почему Путин отказал Трампу?
Меркель может отказаться от "Северного потока - 2"
Евросоюз
Меркель может отказаться от "Северного потока - 2"
Давид Шнейдеров: почему Зеленский лучше
Новости Украины
Давид Шнейдеров: почему Зеленский лучше
Грязная статистика США: секс-торговля детьми
США и Канада. Новости и аналитика
Грязная статистика США: секс-торговля детьми
Взаимопониманию России и Китая мешают "городские сумасшедшие" - эксперт
Ближний Восток
Взаимопониманию России и Китая мешают "городские сумасшедшие" - эксперт
Один против всех: Харьков восстал против бандеровцев
Новости Украины
Один против всех: Харьков восстал против бандеровцев
За попыткой переворота в Венесуэле стоит ЦРУ
Южная Америка
За попыткой переворота в Венесуэле стоит ЦРУ
Сенатор пояснил, почему ЕС отказался от санкций против России
Новости Украины
Сенатор пояснил, почему ЕС отказался от санкций против России
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ