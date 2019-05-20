У футболиста в ФНЛ нашли допинг

Один из футболистов Футбольной национальной лиги (ФНЛ) подозревается в нарушении антидопинговых правил. РФС сообщает, что после одного из матчей игрок стад положительную допинг-пробу.
РФС совместно с ФНЛ проведет собственное расследование. Его результаты будут переданы в РУСАДА, к футболисту будут применены самые жесткие меры.
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