У футболиста в ФНЛ нашли допинг

Один из футболистов Футбольной национальной лиги (ФНЛ) подозревается в нарушении антидопинговых правил. РФС сообщает, что после одного из матчей игрок стад положительную допинг-пробу.



Подробности допинг-скандала с российскими биатлонистами

РФС совместно с ФНЛ проведет собственное расследование. Его результаты будут переданы в РУСАДА, к футболисту будут применены самые жесткие меры.

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