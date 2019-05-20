Футболист Роналду ударил сына чемпионским кубком

Футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду во время награждения чемпионским кубком попал в курьезную ситуацию. Португалец хотел сфотографироваться с трофеем вместе с матерью Долорес Авейру, девушкой Джорджиной Родригес и сыном Криштиану-младшим. Нападающий не удержал кубок и ударил им сына.
Потом Роналду задел еще и Джорджину. Криштиану выиграл чемпионство с "Ювентусом" в первый сезон после перехода в Италию. Ранее он выступал за "Реал" и "Манчестер Юнайтед". Он выиграл три титула в Испании и два - в Англии.
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