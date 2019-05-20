Футболист Роналду ударил сына чемпионским кубком

Футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду во время награждения чемпионским кубком попал в курьезную ситуацию. Португалец хотел сфотографироваться с трофеем вместе с матерью Долорес Авейру, девушкой Джорджиной Родригес и сыном Криштиану-младшим. Нападающий не удержал кубок и ударил им сына.



Роналду ударил сына кубком

Потом Роналду задел еще и Джорджину. Криштиану выиграл чемпионство с "Ювентусом" в первый сезон после перехода в Италию. Ранее он выступал за "Реал" и "Манчестер Юнайтед". Он выиграл три титула в Испании и два - в Англии.

Футболист "Зенита" Ракицкий получит золотую медаль чемпионата Украины

Футболист Глушаков рассказал, как начался его конфликт с тренером Каррерой

"Краснодар" купил бразильского футболиста Кайо