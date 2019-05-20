Фигуристка Загитова назвала своего хореографа "плохим парнем"

Фигуристка Алина Загитова ответила на публикацию хореографа Даниила Глейнхауза. 18 мая постановщик поздравил спортсменку с 17-летием в Instagram. Он выложил фотографию с тренировки олимпийской чемпионки.



Алина Загитова рассказала о реакции Тутберидзе на свой прокат / Новости от 26.01.2019 00:45

"Где мы могли встретиться еще в твой день рождения, как не на льду", - написал Глейнхауз.

Сегодня Алина отреагировала на сообщение. "Плохой парень", - написала фигуристка.

ГИБДД проверяет видео, на котором фигуристка Загитова находится за рулем без прав

Загитова является чемпионкой Олимпиады-2018, чемпионкой Европы-2018 и чемпионкой мира-2019. Все программы спортсменке помогал ставить Глейнхауз.