Фигуристка Загитова назвала своего хореографа "плохим парнем"

Фигуристка Алина Загитова ответила на публикацию хореографа Даниила Глейнхауза. 18 мая постановщик поздравил спортсменку с 17-летием в Instagram. Он выложил фотографию с тренировки олимпийской чемпионки.
"Где мы могли встретиться еще в твой день рождения, как не на льду", - написал Глейнхауз.
Сегодня Алина отреагировала на сообщение. "Плохой парень", - написала фигуристка.
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Загитова является чемпионкой Олимпиады-2018, чемпионкой Европы-2018 и чемпионкой мира-2019. Все программы спортсменке помогал ставить Глейнхауз.
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