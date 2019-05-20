Адвокаты Кокорина и Мамаева обжаловали приговор

Адвокаты футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева подали жалобу в Пресненский суд Москвы на приговор по делу о драках в центре Москвы. Об этом в комментарии "РИА Новости" сообщил адвокат Вчеслав Барик.



Суд приговорил Мамаева и Кокорина к реальным срокам / Новости от 08.05.2019 18:30

По словам защитника, судом "допущено неправильное применение уголовного закона". Барик отметил, что судья в приговоре заключила, что квалифицировать преступление как совершенное группой лиц нельзя, но срок футболистам увеличен именно из-за этого пункта.

Кокорин и Мамаев были приговорены к тюремному сроку 8 мая. Футболист "Зенита" получил 18 месяцев заключения, футболист "Краснодара" - 17 месяцев. Срок, проведенный в СИЗО, зачтен как 1 к 1,5, поэтому игрокам осталось отсидеть 6-7 месяцев.