"Краснодар" купил бразильского футболиста Кайо

"Краснодар" выкупил у португальского клуба "Санта-Клара" трансфер бразильского футболиста Кайо. С опорным полузащитником подписан контракт на пять лет. Другие детали сделки не разглашаются.



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Кайо присоединится к "Краснодару" в июне, когда команда начнет подготовку к новому сезону. Футболист до 2017 года выступал за бразильские клубы. За "Санта-Клару" он провел 36 матчей в чемпионате Португалии.

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"Краснодар" в следующем сезоне будет выступать в Лиге чемпионов. В последнем туре чемпионата России будет решено, с какого этапа будет стартовать команда. Краснодарцы набрали одинаковое количество очков с "Локомотивом". Та команда, которая окажется в этой паре лучшей, начнет выступления с группового турнира, другая - с квалификации.

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