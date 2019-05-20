"Русский танк" Тарасенко повторил достижение легендарного Гретцки

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко вошел в историю НХЛ. Его команда победила в пятом матче полуфинала Кубка Стэнли "Сан-Хосе" со счетом 5:0 и вышла вперед в полуфинальной серии Кубка Стэнли - 3:2.
Тарасенко в этой игре реализовал буллит. Он стал всего четвертым игроком в истории НХЛ, кому удалось забить буллит в полуфинале или финале Кубка Стэнли. Ранее это получалось у Уэйна Гретцки (1984 год), Матса Сундина (1999) и Джо Сакика (2001).
Также на счету "Русского танка" две передачи в пятой игре. Всего на счету форварда 12 (7 шайб и 5 передач) в этом розыгрыше Кубка Стэнли.
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