"Русский танк" Тарасенко повторил достижение легендарного Гретцки

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко вошел в историю НХЛ. Его команда победила в пятом матче полуфинала Кубка Стэнли "Сан-Хосе" со счетом 5:0 и вышла вперед в полуфинальной серии Кубка Стэнли - 3:2.



Барбашев забил, Тарасенко ассистировал – «Сент-Луис» сравнял счет в серии с «Сан-Хосе» / Новости от 18.05.2019 14:43

Тарасенко в этой игре реализовал буллит. Он стал всего четвертым игроком в истории НХЛ, кому удалось забить буллит в полуфинале или финале Кубка Стэнли. Ранее это получалось у Уэйна Гретцки (1984 год), Матса Сундина (1999) и Джо Сакика (2001).

Также на счету "Русского танка" две передачи в пятой игре. Всего на счету форварда 12 (7 шайб и 5 передач) в этом розыгрыше Кубка Стэнли.