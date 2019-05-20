Зеленский сравнил Украину со сборной Исландии по футболу

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил свою страну со сборной Исландии по футболу. По его словам, украинцы должны повторить подвиг исландцев, которые вышли в четвертьфинал чемпионата Европы в 2016 году.
Сегодня состоялась процедура инаугурации Зеленского. Шестой президент Украины принес присягу народу во время заседания Верховной Рады. Об исландцах он вспомнил во время своей речи.
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Сборная Исландии на Евро-2016 сыграла вничью с Португалией (1:1) и Венгрией (1:1), обыграла Австрию (2:1) и вышла в плей-офф со второго места в группе. В 1/8 финала исландцы победили Англию (2:1), но в четвертьфинале уступили Франции (2:4).
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"Вспомните, пожалуйста, сборную Исландии по футболу на чемпионате Европы, когда дантист, режиссер, пилот, студент и уборщик дрались и защищали честь своей страны. И сделали это, хотя никто не верил. И это наш путь. Мы должны стать исландцами в футболе", - приводит слова Зеленского dynamo.kiev.ua.
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