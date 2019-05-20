Футболист "Зенита" Ракицкий получит золотую медаль чемпионата Украины

"Шахтер" в воскресенье стал чемпионом Украины. Команда в 12-й раз выиграла золотые медали и пробилась в групповой турнир Лиги чемпионов.



Очень счастлив: Ярослав Ракицкий рассказал об ожиданиях от перехода в «Зенит» / Новости от 30.01.2019 16:15

После завоевания титула главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека отметил, что в победе есть заслуга защитника Ярослава Ракицкого. Футболист провел в чемпионате Украины этого сезона 11 матчей, в которых забил один мяч.

По информации "Чемпионата", "Шахтер" передаст Ракицкому золотую медаль. Таким образом, футболист в одном сезоне стал чемпионом Украины и России.

Ракицкий зимой перешел в "Зенит" за 10 миллионов евро. В чемпионате России игрок провел 11 игр, в которых забил 3 мяча. Питерцы завоевали титул досрочно.