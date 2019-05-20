ГИБДД проверяет видео, на котором фигуристка Загитова находится за рулем без прав

Российская фигуристка Алина Загитова в начале мая опубликовала видео, на котором находится за рулем автомобиля и учится ездить по проселочной дороге. Тогда спортсменке было 16 лет. ГИБДД проведет проверку по факту нарушения правил дорожного движения, сообщает ТАСС.
В пресс-службе ГИБДД заявили, что будет установлено время и место правонарушения. По результатам проверки органы вынесут решение в соответствии с законодательством. Проверка может продлиться до двух месяцев.
18 мая Загитовой исполнилось 17 лет, что не дает ей права управлять автомобилем. Штраф за нарушение может составлять от 5 до 15 тысяч рублей.
Загитова управляла автомобилем BMW, который фигуристке подарили за золото Олимпиады-2018.
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