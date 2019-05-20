Футболист Глушаков рассказал, как начался его конфликт с тренером Каррерой

Капитан "Спартака" Денис Глушаков в интервью "Матч ТВ" рассказал о том, как у него начался конфликт с главным тренером Массимо Каррерой, который был уволен в октябре 2018 года. По словам футболиста, недопонимание возникло еще весной после одного из матчей.



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"Началось все после матча с "Уралом", когда 1:2 проиграли. Я пришел к тренеру и сказал, что не надо таких нагрузок. Тогда было много травм. Каррера сказал, что разберется, началось недопонимание. Потом был матч с "Тосно", незабитый пенальти. И пошло-поехало", - заявил Глушаков.

Каррера впервые за 17 лет привел "Спартак" к чемпионскому титулу. Но в следующем сезоне команда не смогла выйти в Лигу чемпионов, проиграв в последнем туре "Динамо". В октябре тренер был отправлен в отставку, а главным противником Карреры СМИ называют Глушакова.