ЧМ по хоккею: Россию ждет матч за первое место против Швеции

Сборная России по хоккею 18 мая в матче группового этапа чемпионата мира-2019 обыграла Швейцарию со счетом 3:0. Дубль в этой игре сделал Никита Кучеров, еще одну шайбу забросил Артем Анисимов.



Россия одержала волевую победу над Латвией на ЧМ по хоккею / Новости от 18.05.2019 18:11

Россия занимает первое место в группе В. Наша команда - единственная, не потерявшая очков на данный момент. В последней игре группового турнира россияне встретятся со Швецией. Игра состоится 21 мая и, скорее всего, станет встречей за первое место в группе.

Шведам нужно обыграть сегодня Латвию. Тогда на счету команды будет 15 очков, у России - 18. При равенстве очков первый дополнительный показатель - личные встреч.

Сборная России в рамках чемпионата мира по хоккею одолела Латвию

В воскресенье на турнире определились все четвертьфиналисты. От группы А в плей-офф вышли Финлянди, США, Канада и Германия. От группы В - Россия, Чехия, Швеция и Швейцария. Осталось определить пары команд, которые встретятся в первом раунде плей-офф 23 мая.