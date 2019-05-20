ЧМ по хоккею: Россию ждет матч за первое место против Швеции

Сборная России по хоккею 18 мая в матче группового этапа чемпионата мира-2019 обыграла Швейцарию со счетом 3:0. Дубль в этой игре сделал Никита Кучеров, еще одну шайбу забросил Артем Анисимов.
Россия занимает первое место в группе В. Наша команда - единственная, не потерявшая очков на данный момент. В последней игре группового турнира россияне встретятся со Швецией. Игра состоится 21 мая и, скорее всего, станет встречей за первое место в группе.
Шведам нужно обыграть сегодня Латвию. Тогда на счету команды будет 15 очков, у России - 18. При равенстве очков первый дополнительный показатель - личные встреч.
Сборная России в рамках чемпионата мира по хоккею одолела Латвию
В воскресенье на турнире определились все четвертьфиналисты. От группы А в плей-офф вышли Финлянди, США, Канада и Германия. От группы В - Россия, Чехия, Швеция и Швейцария. Осталось определить пары команд, которые встретятся в первом раунде плей-офф 23 мая.
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