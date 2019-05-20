Боец Макгрегор подписал фотографию с Овечкиным фразой из Булгакова

Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор выложил в Twitter фотографию с хоккеистом сборной России Александром Овечкиным. Ирландец снова назвал хоккеиста "правильным русским", а также сопроводил запись фразой на русском языке.

"Рукописи не горят", - написал Макгрегор. Это фраза из романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".

Макгрегор не в первый раз называет Овечкина "правильным русским". Первый раз он написал эту фразу после того, как хоккеист отправил в нокаут 19-летнего форварда "Каролины" Андрея Свечникова.

Сам ирландец сейчас находится в подвешенном состоянии. Ирландец ранее заявил о завершении карьеры, но позже заявил, что вернется в октагон. UFC готов дать Макгрегору бой, но пока соперник ирландца не называется.

Последний бой он провел в октябре 2018 года. Тогда Макгрегор проиграл Хабибу Нурмагомедову в четвертом раунде. После боя произошел скандал, когда россиянин полез в зал выяснять отношения с представителями команды Конора. Обоих бойцов дисквалифицировал на 9 месяцев.