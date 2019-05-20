ЦСКА в восьмой раз выиграл Евролигу

Баскетболисты ЦСКА победили в "Финале четырех" Евролиги. Команда 19 мая обыграла турецкий "Анадолу Эфес" со счетом 91:83. Матч прошел в Испании.



Удивительный камбэк: баскетболисты ЦСКА вышли в финал Евролиги / Новости от 18.05.2019 13:14

В составе ЦСКА самыми результативными стали Кори Хиггинс и Уилл Клайберн, которые набрали по 20 очков.

Армейцы выступали в "Финале четырех" в 16-й раз за последние 17 лет. Команда четыре раза выиграла Евролигу. Ранее это произошло в 2006, 2008 и 2017 годах.

Всего на счету ЦСКА восемь побед в главном европейском турнире, которые ранее носил название Кубок европейских чемпионов.