Сборная России в рамках чемпионата мира по хоккею одолела Латвию

Сборная России по хоккею с шайбой в очередном матче группового этапа одержала победу над командой Латвии со счетом 3:1.



Сборная России по хоккею одержала самую крупную победу в своей истории / Новости от 16.05.2019 06:41

Этот матч в рамках проходящего в Словакии турнира стал пятым для российских спортсменов. Сборная России одержала победу во всех играх. У Латвии же на групповом этапе чемпионата мира пока лишь только две победы в пяти матчах.

Первый период матча сборная России проиграла — команды ушли на перерыв при счете 0:1 в пользу Латвии. Но в самом начале второго периода россияне сравняли счет, а затем и вышли вперед.

В составе российской сборной забивали защитник Дмитрий Орлов, а также нападающие Никита Гусев и Никита Кучеров. У команды Латвии отличился защитник Оскар Цибульскис.

На данный момент Россия занимает первое место в группе B турнирной таблицы чемпионата мира. На втором месте значится сборная Швейцарии, ближайший соперник россиян.

Матч между сборными России и Швейцарии состоится уже завтра, 19 мая, в 21:15 по московскому времени.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко подверг жесткой критике национальную сборную по хоккею с шайбой. Тогда, на чемпионате мира 2018 года, сборная Белоруссии за семь игр забила всего 8 шайб, а пропустила 36.

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