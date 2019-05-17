Хоккеисты сборной России выпили 160 бокалов пива после матча с Чехией

Словацкие журналисты сайта Sport24.sk сообщают, что хоккеисты сборной России после матча чемпионата мира-2019 против Чехии отпраздновали победу в одном из заведений Братиславы. Игроки были замечены в ресторане с большим количеством пива.

Хоккеисты прибыли в заведение около 9 часов вечера. В ресторане игрокам никто не мешал. Спортсмены заказали суши и 160 бокалов пива. Словаки подсчитали, что это около шести бокалов на одного человека.

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В ресторане не ожидали такого наплыва посетителей, поэтому не смогли самостоятельно справиться с заказом. Суши приносили из соседнего заведения.

Самым активным на вечеринке был капитан команды Илья Ковальчук. Он много шутил и развлекал остальных. Александр Овечкин покинул ресторан одним из последних. Никаких конфликтных ситуаций в тот вечер не произошло, хоккеисты спокойно вернулись в свой отель.

Источник фото: Sport24.sk