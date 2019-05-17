Конгресс Федерации футбола Украины (ФФУ) принял решение о переименовании организации. Теперь она будет называться Украинская ассоциация футбола (АУФ).
По словам главы ФФУ-АУФ Андрея Павелко, переименование поможет организации создать "новую европейскую историю украинского футбола". Аббревиатура на английском языке выглядит как UAF. По мнению украинских функционеров, так название будет более узнаваемым.
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"Ведь теперь аббревиатура в названии на английском выглядит как UAF, то есть хорошо известные всему миру буквы-символы UA - Украина и F - футбол", - приводит слова Павелко ФФУ.
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