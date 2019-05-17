Сборная России осенью может сыграть на новом стадионе "Динамо"

На новом стадионе "Динамо" в Петровском парке может состояться один из матчей сборной России. Генеральный директор УК "Динамо" Андрей Лунтовский сообщил, что "ВТБ Арена" может принять игру осенью.
"Для нас было бы большой честью принять матч сборной России. Насколько я знаю, осенью планируется проведение какого-то матча", - заявил Лунтовский в комментарии "Чемпионату".
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Стадион "Динамо" будет открыт 26 мая матчем московской команды с тульским "Арсеналом". В июле на этом стадионе пройдет игра за Суперкубок России.
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Сборная России осенью проведет три матча отборочного турнира Евро-2020 - с Казахстаном (9 сентября), Шотландией (10 октября) и Бельгией (16 ноября).
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