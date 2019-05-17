Сборная России осенью может сыграть на новом стадионе "Динамо"

На новом стадионе "Динамо" в Петровском парке может состояться один из матчей сборной России. Генеральный директор УК "Динамо" Андрей Лунтовский сообщил, что "ВТБ Арена" может принять игру осенью.



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"Для нас было бы большой честью принять матч сборной России. Насколько я знаю, осенью планируется проведение какого-то матча", - заявил Лунтовский в комментарии "Чемпионату".

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Стадион "Динамо" будет открыт 26 мая матчем московской команды с тульским "Арсеналом". В июле на этом стадионе пройдет игра за Суперкубок России.

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Сборная России осенью проведет три матча отборочного турнира Евро-2020 - с Казахстаном (9 сентября), Шотландией (10 октября) и Бельгией (16 ноября).

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