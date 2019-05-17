"Анжи", "Мордовия" и "Балтика" не получили лицензии на следующий сезон

РФС назвал клубы, которые не смогли пройти лицензирование для участия в ФНЛ в следующем сезоне. Разрешения не получили "Анжи" (Махачкала), "Балтика" (Калининград), "Мордовия" (Саранск), "Луч" (Владивосток) и "Авангард" (Курск).
Кроме того, лицензирование не прошли клубы ПФЛ, которые претендуют на повышение в классе: "Текстильщик" (Иваново), "Иртыш" (Омск), "Чайка" (Песчанокопское), "Сокол" (Саратов) и "Урожай" (Краснодар). У команд есть время до конца мая, чтобы исправить положение и подать апелляцию на решение РФС.
"Анжи" в этом сезоне вылетел из премьер-лиги. Команда испытывала финансовые трудности и доигрывала чемпионат за счет средств РПЛ.
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