Малкин не хотел играть с Овечкиным. Его заставил тренер

Нападающий сборной России Евгений Малкин отметил, что не хотел на чемпионате мира по хоккею-2019 выходить в одном звене с Александром Овечкиным. В некоторых эпизодах первых четырех матчей тренерский штаб использовал такое сочетание.



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Обычно центрфорвад Малкин выходит в звене с Дадоновым и Григоренко, а левый вингер Овечкин играет с Кузнецовым и Барабановым. Ранее форвард "Вашингтона" заявил, что использовать его в одном звене с Малкиным нет смысла.

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"Игра с Овечкиным? Он же уже дал интервью, я полностью согласен. Меня заставил тренер, я свое согласие не давал", - заявил Малкин.

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Ранее сборная России обыграла Норвегию (5:2), Австрию (5:0), Чехию (3:0) и Италию (10:0). Овечкин набрал 2 (1+1) очка, Малкин сделал 3 результативные передачи.

Россия лидирует в турнирной таблице группы В. В следующей игре команда встретится с Латвией 18 мая.

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