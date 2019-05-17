Футболист Денис Глушаков не попал в состав "Спартака" на матч 29-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов". Сегодня утром команда самолетом отправилась в Самару, а полузащитник остался в Москве.
Как сообщает пресс-служба красно-белых, капитан команды получил сильный ушиб коленного сустава на тренировке. "Спартак" сыграет с "Крыльями" 18 мая, игра начнется в 19.00 по московскому времени.
Глушаков после скандала может перейти в "Ростов"
Напомним, на этой неделе Глушаков угодил в очередной скандал. В сети появилась запись, на которой футболист рассказывает, как команда "сливала" главного тренера Массимо Карреру. Также появилась его переписка, в которой капитан "Спартака" признается, что передавал информацию о команде журналистам.
Капитан "Спартака" Глушаков сливал информацию о команде
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