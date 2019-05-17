Фанаты "Арсенала" предложили надеть маски Мхитаряна на финал Лиги Европы

Болельщики "Арсенала" решили поддержать полузащитника команды Генриха Мхитаряна, который, скорее всего, не поедет на финал Лиги Европы в Баку из-за карабахского конфликта. Группа фанатов "канониров" CanonCrested намерена сделать маски с изображением армянского футболиста.



Школьник пообщался с лучшим футболистом Армении Генрихом Мхитаряном / Новости от 25.03.2019 19:07

Болельщики планируют сделать 6 тысяч масок и передать их фанатам, которые отправятся на матч с "Челси" в Баку. Поклонники "канониров" должны будут надеть маски на 7-й и 77-й минутах игры.

Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку из-за карабахского конфликта

Ранее газета The Times сообщила, что в "Арсенале" приняли решение не заявлять футболиста на матч по соображениям безопасности. Мхитарян ранее посещал Нагорный Карабах, где между Арменией и Азербайджаном идет вялотекущий конфликт.

Финал Лиги Европы состоится в Баку 29 мая. "Арсенал" сыграет с "Челси".