Фанаты "Арсенала" предложили надеть маски Мхитаряна на финал Лиги Европы

Болельщики "Арсенала" решили поддержать полузащитника команды Генриха Мхитаряна, который, скорее всего, не поедет на финал Лиги Европы в Баку из-за карабахского конфликта. Группа фанатов "канониров" CanonCrested намерена сделать маски с изображением армянского футболиста.
Болельщики планируют сделать 6 тысяч масок и передать их фанатам, которые отправятся на матч с "Челси" в Баку. Поклонники "канониров" должны будут надеть маски на 7-й и 77-й минутах игры.
Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку из-за карабахского конфликта
Ранее газета The Times сообщила, что в "Арсенале" приняли решение не заявлять футболиста на матч по соображениям безопасности. Мхитарян ранее посещал Нагорный Карабах, где между Арменией и Азербайджаном идет вялотекущий конфликт.
Финал Лиги Европы состоится в Баку 29 мая. "Арсенал" сыграет с "Челси".
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