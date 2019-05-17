Клубы из Англии, Италии и Германии проявляют интерес к Головину

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин интересен четырем клубам из Англии, Германии и Италии. Футболист прошлым летом перешел во французскую команду из ЦСКА.
По сообщению "Чемпионата", за Головиным следят "Интер", "Тоттенхэм", "Арсенал" и "Хоффенхайм". "Шпоры" хотели бы заменить россиянином Кристиана Эриксена, который может уйти из клуба летом. "Канониры" видят в нем замену Месуту Озилу.
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Руководители "Хоффенхайма" планируют подписать футболиста на замену Керему Дембираю, который уходит в "Байер". В "Монако" пока не хотят расставаться с футболистом. По крайней мере, продавать его не будут за сумму, которая была заплачена российскому клубу, - 30 миллионов евро.
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Головин отыграл за "Монако" 32 матча, в которых забил 3 мяча. За ЦСКА он провел 113 игр и забил 13 голов. В составе сборной России полузащитник выходил на поле 28 раз.
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