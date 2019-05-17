Немецкая биатлонистка Лаура Дальмаейр объявила о завершении карьеры. Двукратная олимпийская чемпионка ушла из спорта в 25 лет.
"Я больше не чувствую страсть, которая нужна для профессионального спорта. После долгих раздумий решила завершить карьеру", - написала Дальмайер в Facebook.
Дальмайер завоевала два золота и одну бронзу на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Также на ее счету семь золотых наград чемпионатов мира. В 2017 году немка завоевала Кубок мира.
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В 2012 году, в возрасте 25 лет карьеру завершила другая известная немецкая биатлонистка Магдалена Нойнер. Она также завоевала два золота Олимпийских игр - в Ванкувере в 2010 году.
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