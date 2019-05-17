Футболисты "Дерби Каунти" отметили успех пивом и водкой

Футболисты "Дерби Каунти" с размахом отметили выход в финал плей-офф Чемпионшипа в одном из баров. Команда 15 мая в гостях обыграла "Лидс" со счетом 4:2 и продолжила борьбу за выход в английскую премьер-лигу.



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В финале "Дерби Каунти" сыграет с "Астон Виллой". Выход в премьер-лигу принесет одной из команд как минимум 100 миллионов фунтов стерлигов за один сезон вне зависимости от результата.

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Промежуточный успех футболисты "Дерби" отправились праздновать в один из баров. В распоряжении журналистов Sky оказался чек из заведения. Команда за один вечер потратила 2,8 тысячи фунтов. В эту сумму вошли: 209 бокалов пива, 75 порций ликера, 64 шота водки и 1 диетическая кола.

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