"Ювентус" объявил об уходе Аллегри с поста главного тренера

Пресс-служба "Ювентуса" объявила об уходе Массимилиано Аллегри с поста главного тренера команды. 51-летний сезон покинет команду после завершения сезона. 18 мая клуб организует для него прощальную пресс-конференцию.
Аллегри возглавил "Юве" в 2014 году. Туринский клубы под его руководством сделал четыре золотых дубля подряд - выигрывал чемпионат и Кубок Италии. В этом сезоне команда стала чемпионом, но не смогла взять кубковый трофей.
В "Ювентусе" надеялись на победу в Лиге чемпионов, но Аллегри не удалось этого сделать, несмотря на приглашение в команду Криштиану Роналду. Новый тренер будет назван позже.
До "Ювентуса" Аллегри возглавлял СПАЛ, "Гроссето", "Удинезе", "Лекко", "Сассуоло", "Кальяри" и "Милан".
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
В Харькове назревает антибандеровская революция, но она потерпит неудачу. Украина обречена как унитарное государство, считает политик Наталья Витренко.
В Харькове назревает антибандеровская революция, но она потерпит неудачу. Украина обречена как унитарное государство, считает политик Наталья Витренко.
Гендиректор одного из филиалов "Роскосмоса" под предлогом командировки уехал в Европу, откуда прислал в Россию заявление об увольнении.
Фракция "Народный фронт" заявила о выходе из правящей коалиции в Раде. "Порошенко переигрывает Зеленского через Раду", - считает эксперт Александр Охрименко.