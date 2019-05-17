"Ювентус" объявил об уходе Аллегри с поста главного тренера

Пресс-служба "Ювентуса" объявила об уходе Массимилиано Аллегри с поста главного тренера команды. 51-летний сезон покинет команду после завершения сезона. 18 мая клуб организует для него прощальную пресс-конференцию.



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Аллегри возглавил "Юве" в 2014 году. Туринский клубы под его руководством сделал четыре золотых дубля подряд - выигрывал чемпионат и Кубок Италии. В этом сезоне команда стала чемпионом, но не смогла взять кубковый трофей.

В "Ювентусе" надеялись на победу в Лиге чемпионов, но Аллегри не удалось этого сделать, несмотря на приглашение в команду Криштиану Роналду. Новый тренер будет назван позже.

До "Ювентуса" Аллегри возглавлял СПАЛ, "Гроссето", "Удинезе", "Лекко", "Сассуоло", "Кальяри" и "Милан".