"Тамбов" получил лицензию на следующий сезон, но первые матчи проведет в Саранске

"Тамбов" получил лицензию РФС на следующий сезон. Команда сможет стартовать в премьер-лиге, сообщил спортивный директор клуба Павел Худяков в комментарии Sport24.



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Клуб впервые в своей истории вышел в РПЛ. "Тамбов" был образован в 2013 году. Первые три сезона команда провела в ПФЛ, затем - в ФНЛ. В этом сезоне тамбовский клуб завоевал путевку в премьер-лигу досрочно.

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Несмотря на получение лицензии, первые домашние матчи команда проведет на стадионе "Мордовия Арена" в Саранске. Стадион в Тамбове находится на реконструкции, чтобы выполнить требования РПЛ. По словам Худякова, клуб вернется в родной город в сентябре.

Вторым клубом, вышедшим в РПЛ, стал "Сочи". Эта команда также получила лицензию и будет проводить матчи на олимпийском стадионе "Фишт".