Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку из-за карабахского конфликта

Армянский футболист Генрих Мхитарян будет вынужден пропустить финал Лиги Европы в Баку, сообщает The Times. 29 мая в столице Азербайджана "Арсенал" сыграет с "Челси".
В "Арсенале" приняли решение не заявлять футболиста на матч по соображениям безопасности. Мхитарян ранее посещал Нагорный Карабах, где между Арменией и Азербайджаном идет вялотекущий конфликт.
Ранее Федерация футбола Азербайджана и МИД стары пообещали обеспечить Мхитаряну безопасность, но в лондонском клубе не уверены, что участие армянина в такой ситуации необходимо. Осенью 2018 года "Арсенал" оставил Мхитаряна дома перед матем с азербайджанским "Карабахом".
Азербайджан разрешил Мхитаряну приехать на финал Лиги Европы несмотря на посещение Нагорного Карабаха
Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха находился в стадии эскалации с 1990 по 1994 год. Несмотря на мирный Бишкекский протокол, столкновения между сторонами периодически продолжаются и по сей день. Азербайджан не признает Нагорно-Карабахскую республику, поэтому не пропускает на свою территорию иностранцев, которые побывали там.
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