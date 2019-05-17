"Киевское "Динамо" нельзя было обижать". Селекционер рассказал, почему Шевченко не попал в ЦСКА

Российский селекционер Степан Крисевич рассказал, что украинский футболист Андрей Шевченко мог стать игроком ЦСКА, а не киевского "Динамо". Нынешний тренер сборной Украины в 18-летнем возрасте даже был на просмотре в Москве.

По словам Крисевича, он мог привезти из Украины любого футболиста благодаря своим связям. В 1994 году селекционер привез Шевченко и Андрея Гусина в Москву, но вскоре получил звонок из Киева с просьбой вернуть футболистов.

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"Позвонил их тренер Владимир Онищенко: "Верни их, а то меня хотят распять". Нельзя было обижать киевское "Динамо", — заявил Крисевич в интервью "Матч ТВ".

Шевченко после этого провел пять сезонов в "Динамо" и уехал в "Милан". Украинец стал лидером итальянской команды, а в 2004 году завоевал "Золотой мяч".

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