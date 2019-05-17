Касильяс после сердечного приступа завершит карьеру и останется в "Порту"

Голкипер "Порту" Икер Касильяс завершит карьеру из-за сердечного приступа, который перенес 1 мая. Вратарь объявит о своем решении после завершения сезона, сообщает A Bola.



Бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс перенес сердечный приступ / Новости от 01.05.2019 20:22

Касильяс получил приступ на тренировке. Футболиста доставили в одну из больниц города, где ему была сделана операция. Жизни испанца ничего не угрожает, но играть в футбол ему противопоказано.

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Ожидается, что Касильяс получит один из административных постов в клубе. Его контракт с командой заканчивается через год.

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