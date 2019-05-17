Воробьев назвал состав сборной России на матч ЧМ по хоккею с Латвией

Главный тренер сборной России Илья Воробьев на утренней раскатке рассказал об изменениях, которые готовит на матч ЧМ по хоккею против Латвии. Игра состоится 18 мая. В случае победы россияне досрочно оформят выход в плей-офф турнира.



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Воробьев сообщил, что место в воротах займет Андрей Василевский. В четвертом звене место займет нападающий Сергей Плотников, а 13-м форвардом будет заявлен Иван Телегин. Кирилл Капризов не попадет в заявку на эту игру.

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Таким образом, состав сборной России на игру с Латвией выглядит так:

вратарь: Василевский;

первое звено: Нестеров-Сергачев, Дадонов-Малкин-Григоренко;

второе звено: Зайцев-Орлов, Барабанов-Кузнецов-Овечкин;

третье звено: Гавриков-Хафизуллин, Кучеров-Анисимов-Гусев;

четвертое звено: Задоров, Плотников-Андронов-Ковальчук, Телегин.

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Для сборной России эта игра станет пятой на турнире. В предыдущих команда одержала четыре победы - над Норвегией (5:2), Австрией (5:0), Чехией (3:0) и Италией (10:0).