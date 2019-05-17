Хоккеист Задоров назвал ужасным формат чемпионата мира по хоккею

Хоккеист сборной России Никита Задоров раскритиковал формат, по которому проходит чемпионат мира. По его словам, лидерам нет смысла играть с командами уровня Австрии или Италии. Россияне на этом турнире разгромили австрийцев со счетом 5:0, а итальянцы были обыграны 10:0.
Международная федерация хоккея в 1998 году увеличила количество команд на турнире до 16. Сначала турнир проводился в два групповых этапа, на первом сборные были разбиты на 4 группы по 4 команды. С 2012 года проводится один групповой этап, команды разбиты на 2 группы по 8.
"Ужас! Нет смысла играть с соперниками намного ниже уровнем. Сыграться? Но ведь все профессионалы и понимают, в какой хоккей играют. На мой взгляд, перестроиться и наладить тактику не особо сложно. Может, нужно провести пару контрольных игр", - заявил Задоров в интервью "Чемпионату".
Ранее хоккеист Алексей Крутов в интервью для "Правды.Ру" назвал чемпионат мира интересным, несмотря на формат проведения соревнований.
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